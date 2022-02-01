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Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın A Haber'e konuştu: Alınan karar cumhurbaşkanımıza duyulan husumetin kararıdır

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Giriş: 01.02.2022 19:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, avukat Bendal Celil Ezman hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret suçu' nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Bu olay sonrasında Ezman, Başkan Erdoğan'ın avukatı Aydın hakkında Ankara 1 Nolu Barosuna dilekçe yazdı ve baro başkanı Aydın hakkında kovuşturma açılmasına yönelik karar verdi. Tepkiyle karşılanan olay sonrası Aydın, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aydın "Bu karar sadece sayın cumhurbaşkanımıza duyulan husumetin, vekiline soruşturma açmak suretiyle ortaya konulmasından başka bir anlam taşımamaktadır." ifadelerini kullandı.
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