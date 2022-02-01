01 Şubat 2022, Salı
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Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın A Haber'e konuştu: Alınan karar cumhurbaşkanımıza duyulan husumetin kararıdır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, avukat Bendal Celil Ezman hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret suçu' nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Bu olay sonrasında Ezman, Başkan Erdoğan'ın avukatı Aydın hakkında Ankara 1 Nolu Barosuna dilekçe yazdı ve baro başkanı Aydın hakkında kovuşturma açılmasına yönelik karar verdi. Tepkiyle karşılanan olay sonrası Aydın, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aydın "Bu karar sadece sayın cumhurbaşkanımıza duyulan husumetin, vekiline soruşturma açmak suretiyle ortaya konulmasından başka bir anlam taşımamaktadır." ifadelerini kullandı.