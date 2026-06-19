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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan yeni metro hattında inceleme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılışı öncesi istasyona inerek hatta incelemelerde bulundu.

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