Enstitü Sosyal'den YÖK ile ilgili yeni öneriler: 4 yıllık lisans süresi esnetilmeli

Türkiye’de son 20 yılda yükseköğretim sisteminde yaşanan devasa niceliksel büyüme, artık niteliksel bir şahlanışa hazırlanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük genişleme sürecini tamamlayan akademi dünyasında, "nitelik" odaklı yeni bir dönem başlıyor. Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan ve yükseköğretimin röntgenini çeken kapsamlı rapor, üniversite eğitiminden akademisyenlerin araştırma sürelerine kadar pek çok alanda köklü değişiklikler vadediyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen sordu, Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, yükseköğretimde taşları yerinden oynatacak o raporun detaylarını paylaştı.