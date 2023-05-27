27 Mayıs 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan "vizyon ve ufuk farkı" paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Nice Eser, Nice Proje, Nice Müjde" başlığıyla bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımda, "Sadece seçim döneminde yaptıklarımız bile bizimle diğer aday arasındaki vizyon ve ufuk farkını ortaya koymaya yeter" ifadesini kullandı. İşte seçim döneminde yapılanlar…