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Başkan Erdoğan'dan "vizyon ve ufuk farkı" paylaşımı

A Haber
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Giriş: 27.05.2023 09:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Nice Eser, Nice Proje, Nice Müjde" başlığıyla bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımda, "Sadece seçim döneminde yaptıklarımız bile bizimle diğer aday arasındaki vizyon ve ufuk farkını ortaya koymaya yeter" ifadesini kullandı. İşte seçim döneminde yapılanlar…

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