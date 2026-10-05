Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Uzay Kongresi’nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin uzay vizyonuna dair konuşan Başkan Erdoğan, Türk milletinin gök biliminde zengin bir birikime sahip olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye; kendi uydusunu üreten, tasarlayan ve uzayda test eden ülkelerden biridir." ifadelerini kullandı. Uzayın silahlandırılmasına da tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Fevkalade yanlıştır, dahası tehlikelidir." mesajını verdi. Türkiye'nin büyük hedefler peşinde olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması, bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır." dedi.