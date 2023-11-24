Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj: Gazze’de vahşet ve katliam yaşanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, Gazze'de yaşanan katliama bir kez daha tepki gösterirken "Gazze'de insanlık değerleri ayaklar altına alındı." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN