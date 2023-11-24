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Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj: Gazze’de vahşet ve katliam yaşanıyor

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Giriş: 24.11.2023 12:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, Gazze'de yaşanan katliama bir kez daha tepki gösterirken "Gazze'de insanlık değerleri ayaklar altına alındı." dedi.
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