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Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a sert tepki: Kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır

Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a sert tepki: Kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.02.2025 12:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'ne önemli açıklamalarda bulundu. Siyaset ile silahın aynı anda olmayacağını söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin safralarından kurtulacağını günlerin yakın olduğunun altını çizdi. Öte yandan vesayetçi TÜSİAD'a tepki gösteren Erdoğan, 'Yeni Türkiye'de kayıt dışı siyaset dönemi bitmiştir' dedi.
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Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a sert tepki: Kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır
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