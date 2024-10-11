Başkan Erdoğan'dan Türkiye Sırbistan İş Forumu'nda net mesaj: Hedefimiz 5 milyar dolar

Başkan Erdoğan Sırbistan'da 'Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sırbistan ile ekonomik ve ticari iş birliği, ilişkilerimizin lokomotifi olacak. İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı. Hedefimiz 5 milyar dolar." dedi.

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