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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Sırbistan İş Forumu'nda net mesaj: Hedefimiz 5 milyar dolar

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Sırbistan İş Forumu'nda net mesaj: Hedefimiz 5 milyar dolar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 17:57
Başkan Erdoğan Sırbistan'da 'Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sırbistan ile ekonomik ve ticari iş birliği, ilişkilerimizin lokomotifi olacak. İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı. Hedefimiz 5 milyar dolar." dedi.
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