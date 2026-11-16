Trump, Putin ve Şi Cinping zirvesi öncesi dikkat çeken analiz: “Yalta 2.0” benzetmesi abartılı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin'in Şenzen kentinde bir araya gelmesi bekleniyor. Zirveyi A Haber canlı yayınında değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, toplantının yeni dünya düzeninin paylaşılacağı tarihi bir buluşma olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Ülger, “Yalta 2.0” benzetmesinin abartılı olduğunu belirtti.