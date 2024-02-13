Başkan Erdoğan'dan tüm dünyaya Filistin mesajı: İsrail bir an önce varlıklarını kabul etmeli garantörlüğe hazırız

Başkan Erdoğan "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında BAE'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde onur konuğu olarak açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan her zaman barıştan yana olduklarını ifade ederken İsrail'in bir an önce Filistin'in varlığını kabul etmesi gerektiğini ve bu konuda garantörlüğe hazır olduklarının altını çizdi. Diğer yandan Türkiye'deki yerel seçim çalışmaları hakkında da konuşan Erdoğan "Yeniden zaferimizi ilan edeceğiz" dedi. İşte detaylar....

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