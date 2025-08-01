Başkan Erdoğan’dan TÜGVA’ya sahip çıkan net mesaj: “Gençleri marjinallere bırakmayacağız”

Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Final Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençliğe yönelik kirli saldırılara sert çıktı. “Vatana, millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar” diyen Başkan Erdoğan, TÜGVA’ya karşı yürütülen karalama kampanyalarına tepki gösterdi. “Onlara kötü bir haberim var” diyen Erdoğan, “Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz” sözleriyle kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

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