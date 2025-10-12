12 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da toplu açılış töreninde flaş mesajlar: Ateşkesle her şey bitmiş değil
Başkan Erdoğan’dan Trabzon’da toplu açılış töreninde flaş mesajlar: Ateşkesle her şey bitmiş değil

Başkan Erdoğan’dan Trabzon’da toplu açılış töreninde flaş mesajlar: Ateşkesle her şey bitmiş değil

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2025 16:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Rusya Ukrayna savaşında Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirterek "Ukrayna savaşı bir an önce sona ermeli" dedi. İsrail'in attığı imzanın arkasında durması gerektiğini belirten Erdoğan "Ateşkes ile her şey bitmiş değil. Gazze yeniden ayağa kaldırılmalı." ifadelerini kullandı.
