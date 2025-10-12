Başkan Erdoğan’dan Trabzon’da toplu açılış töreninde flaş mesajlar: Ateşkesle her şey bitmiş değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Rusya Ukrayna savaşında Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirterek "Ukrayna savaşı bir an önce sona ermeli" dedi. İsrail'in attığı imzanın arkasında durması gerektiğini belirten Erdoğan "Ateşkes ile her şey bitmiş değil. Gazze yeniden ayağa kaldırılmalı." ifadelerini kullandı.

