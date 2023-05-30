Başkan Erdoğan'dan TOBB 79. Genel Kurulu'nda önemli mesajlar: Millet kumar masasını devirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde TOBB 79. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında 28 Mayıs seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulunurken, "Eski Türkiye ittifakı yine kırmızı kart yedi" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca muhalefetin "parlamenter sistem" çağrısının sandıkta karşılık bulmadığının altını çizerek "Millet kumar masasına tekmeyi vurarak devirdi" ifadesini kullandı. Erdoğan parti tabanına da mesaj göndererek "Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız." dedi. Son dönemde Avrupa ülkeleri tarafından siyasi şantaj konusu haline gelen vize probleminin de çözüleceğini söyledi. Enflasyonla mücadelenin devam edeceğini de belirten Başkan Erdoğan, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza bağlıyız." dedi.