01 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan TBMM'de önemli açıklamalar: Bu sabahki saldırı terörün son çırpınışıdır

Başkan Erdoğan'dan TBMM'de önemli açıklamalar: Bu sabahki saldırı terörün son çırpınışıdır

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2023 15:17
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim Pazar günü itibarıyla yeni yasama dönemine başlıyor. TBMM'ye gelen Başkan Erdoğan resmi törenle karşılandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından kürsüye gelen Başkan Erdoğan TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Cumhur ittifakı partileri olarak; grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini, tüm toplumsal kesimleri yapıcı bir anlayışa yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz." dedi. Öte taraftan Başkan Erdoğan, "Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır. Operasyonlarımız neticesinde adeta can çekişen terör örgütlerine siyasi hesaplarla moral aşılamanın vebali çok ağır olacaktır." mesajını verdi. Ayrıca Antalya'daki Altın Portakal Film Festivali'ndeki alçak FETÖ propagandasına sert ifadelerle yüklenen Başkan Erdoğan, "Bu ülkede bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyeceği gibi, benzer örgütlerin de yeni ihanetler sergileyebilmesi mümkün değildir. Özellikle sanat öne sürülerek milli iradeye kast edenlerin propagandasının yapılmasını kabul edemeyiz." diye konuştu.
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan TBMM'de önemli açıklamalar
Bahçeli’den emekli maaşı açıklaması
Bahçeli’den emekli maaşı açıklaması
Ankara’da terör saldırısı girişimi! Yerlikaya son durumu aktardı
Ankara'da terör saldırısı girişimi! Yerlikaya son durumu aktardı
Başkent’te terör saldırısı girişimi: Terörist kendini böyle patlattı
Başkent’te terör saldırısı girişimi: Terörist kendini böyle patlattı
Ankara’da terör saldırısı! Patlama anı görüntüleri ortaya çıktı
Ankara’da terör saldırısı! Patlama anı görüntüleri ortaya çıktı
Bombalı terör saldırısı! A Haber olay yerinde...
Bombalı terör saldırısı! A Haber olay yerinde...
Ankara terör saldırısı! İşte çatışma anı
Ankara terör saldırısı! İşte çatışma anı
Tatar A Haber’e konuştu
Tatar A Haber'e konuştu
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’a Hatay’da saldırı
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a Hatay'da saldırı
Üst üste “FETÖ” gündemi tesadüf mü?
Üst üste “FETÖ” gündemi tesadüf mü?
Kafa bu zihniyet bu! CHP ülkeden kopuk
Kafa bu zihniyet bu! "CHP ülkeden kopuk"
DEVA’dan CHP’ye yerel seçim resti!
DEVA'dan CHP'ye yerel seçim resti!
Daha Fazla Video Göster