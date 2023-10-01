Başkan Erdoğan'dan TBMM'de önemli açıklamalar: Bu sabahki saldırı terörün son çırpınışıdır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim Pazar günü itibarıyla yeni yasama dönemine başlıyor. TBMM'ye gelen Başkan Erdoğan resmi törenle karşılandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından kürsüye gelen Başkan Erdoğan TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Cumhur ittifakı partileri olarak; grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini, tüm toplumsal kesimleri yapıcı bir anlayışa yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz." dedi. Öte taraftan Başkan Erdoğan, "Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır. Operasyonlarımız neticesinde adeta can çekişen terör örgütlerine siyasi hesaplarla moral aşılamanın vebali çok ağır olacaktır." mesajını verdi. Ayrıca Antalya'daki Altın Portakal Film Festivali'ndeki alçak FETÖ propagandasına sert ifadelerle yüklenen Başkan Erdoğan, "Bu ülkede bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyeceği gibi, benzer örgütlerin de yeni ihanetler sergileyebilmesi mümkün değildir. Özellikle sanat öne sürülerek milli iradeye kast edenlerin propagandasının yapılmasını kabul edemeyiz." diye konuştu.