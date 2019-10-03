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03.10.2019
Başkan Erdoğan'dan Tarık Ünlüoğlu'nun ailesine taziye telefonu |Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan görüşmede, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığında bulundu..
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