03 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.10.2019

Başkan Erdoğan'dan Tarık Ünlüoğlu'nun ailesine taziye telefonu |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan görüşmede, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığında bulundu.

.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kartal Anadolu Adalet Sarayı karıştı
Kartal Anadolu Adalet Sarayı karıştı
AYM'den Sırrı Süreyya Önder ile ilgili tartışmalı karar
AYM'den Sırrı Süreyya Önder ile ilgili tartışmalı karar
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! MİT Müsteşarı...
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! MİT Müsteşarı...
Başkan Erdoğan'dan usta oyuncunun ailesine taziye telefonu
Başkan Erdoğan'dan usta oyuncunun ailesine taziye telefonu
Hatay'dan acı haber!
Hatay'dan acı haber!
Bakan Akar'dan operasyon sinyali
Bakan Akar'dan operasyon sinyali
Bakan Albayrak'tan A Haber'e flaş açıklamalar | Özel Röportaj
Bakan Albayrak'tan A Haber'e flaş açıklamalar | Özel Röportaj
Sınır hattında askerden dikkat çeken mesaj | Video
Sınır hattında askerden dikkat çeken mesaj | Video
Hatay'da askeri araç devrildi
Hatay'da askeri araç devrildi
Hükümetten harekat açıklaması: Başkomutanın talimatıyla...
Hükümetten harekat açıklaması: Başkomutanın talimatıyla...
NATO savaş gemileri Çanakkale Boğazı'nda...
NATO savaş gemileri Çanakkale Boğazı'nda...
Enflasyonda tek haneli oran kalıcı olacak
"Enflasyonda tek haneli oran kalıcı olacak"
Daha Fazla Video Göster