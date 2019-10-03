Başkan Erdoğan'dan Tarık Ünlüoğlu'nun ailesine taziye telefonu
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan görüşmede, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak başsağlığı diledi.
AİLESİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Gülenay Kalkan'ı telefonla arayarak eşi Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan görüşmede, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
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