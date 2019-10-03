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Başkan Erdoğan'dan Tarık Ünlüoğlu'nun ailesine taziye telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU

Başkan , vefat eden oyuncu 'nun eşi 'ı arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan görüşmede, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığında bulundu.

Başkan , vefat eden oyuncu 'nun eşi 'ı arayarak başsağlığı diledi.

AİLESİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Gülenay Kalkan'ı telefonla arayarak eşi Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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