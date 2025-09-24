Başkan Erdoğan’dan tarihi Gazze çıkışı! BM kürsüsünden dünyaya çağrı: Soykırım kadrosu mutlaka hesap vermeli | Tarihi manifestonun yankısı: Erdoğan mazlumun sesi oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihe geçecek açıklamalarda bulundu. Tarihi manifestosunda katil İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma değinen Başkan Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" sözünün altını çizerek dünya liderlerinin bu soykırıma son vermek için birlikte adım atması gerektiğini vurguladı. Bu tarihi açıklamanın ardından A Haber ekranlarında değerlendirmede bulunan uzmanlar, çarpıcı açıklamalarda bulundu..

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN