24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan tarihi Gazze çıkışı! BM kürsüsünden dünyaya çağrı: Soykırım kadrosu mutlaka hesap vermeli | Tarihi manifestonun yankısı: Erdoğan mazlumun sesi oldu
Başkan Erdoğan’dan tarihi Gazze çıkışı! BM kürsüsünden dünyaya çağrı: Soykırım kadrosu mutlaka hesap vermeli | Tarihi manifestonun yankısı: Erdoğan mazlumun sesi oldu

Başkan Erdoğan'dan tarihi Gazze çıkışı! BM kürsüsünden dünyaya çağrı: Soykırım kadrosu mutlaka hesap vermeli | Tarihi manifestonun yankısı: Erdoğan mazlumun sesi oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 00:14
Güncelleme:24.09.2025 00:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihe geçecek açıklamalarda bulundu. Tarihi manifestosunda katil İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma değinen Başkan Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" sözünün altını çizerek dünya liderlerinin bu soykırıma son vermek için birlikte adım atması gerektiğini vurguladı. Bu tarihi açıklamanın ardından A Haber ekranlarında değerlendirmede bulunan uzmanlar, çarpıcı açıklamalarda bulundu..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan tarihi Gazze çıkışı! BM kürsüsünden dünyaya çağrı: Soykırım kadrosu mutlaka hesap vermeli | Tarihi manifestonun yankısı: Erdoğan mazlumun sesi oldu
Erdoğan, BM salonunda konuşması öncesinde dakikalarca alkışlandı
Erdoğan, BM salonunda konuşması öncesinde dakikalarca alkışlandı
Tarihi manifestonun yankısı: Erdoğan mazlumun sesi oldu
Tarihi manifestonun yankısı: Erdoğan mazlumun sesi oldu
A Haber’de tarihi konuşma yorumlandı: Manifesto nilteliğinde
A Haber'de tarihi konuşma yorumlandı: "Manifesto nilteliğinde"
BM zirvesi: Başkan Erdoğan ile Trump yan yana
BM zirvesi: Başkan Erdoğan ile Trump yan yana
Sumud Filosu’ndan böyle seslendi: Bir haftamız kaldı
Sumud Filosu'ndan böyle seslendi: "Bir haftamız kaldı"
Başkan Erdoğan Türkevi’nden çıktı!
Başkan Erdoğan Türkevi'nden çıktı!
Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi BM’de imzaya açıldı
"Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi BM’de imzaya açıldı"
Gazze’de sistematik yok ediş var
"Gazze’de sistematik yok ediş var"
Başkan Erdoğan’dan Dünya 5’ten büyüktür paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan "Dünya 5'ten büyüktür" paylaşımı
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’ın yapacağı konuşmada
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Küresel vicdanın sesi Erdoğan!
Küresel vicdanın sesi Erdoğan!
CHP’de köklü değişiklik hazırlığı!
CHP’de köklü değişiklik hazırlığı!
Daha Fazla Video Göster