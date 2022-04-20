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Başkan Erdoğan'dan sporcularla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalar

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Giriş: 20.04.2022 21:04
Başkan Erdoğan sporcularla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Türkiye sporda da makus talihini yenmiştir. Ülkemizin başarı grafiği tüm branşlarda yükseliyor." ifadelerini kullandı.
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