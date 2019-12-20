Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması: İnşallah jestimizi yaparız |Video izle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 2020 yılı asgari ücret zam oranıyla ilgili bir basın mensubundan gelen "Asgari ücret konusunda hep hassas oldunuz. Şimdi hükümet-işçi- işveren kesimleri son tur görüşmelere başladı. Ama bu konuda genellikle hep sizden bir son jest beklenir. Asgari ücret konusunda müjdeniz olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 2020 yılı asgari ücret zam oranıyla ilgili bir basın mensubundan gelen soruya yanıt verdi.



Asgari ücret konusunda hep hassas oldunuz. Şimdi hükümet-işçi- işveren kesimleri son tur görüşmelere başladı. Ama bu konuda genellikle hep sizden bir son jest beklenir. Asgari ücret konusunda müjdeniz olacak mı?



Başkan Erdoğan, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" ifadelerini kullandı.