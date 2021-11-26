Başkan Erdoğan'dan SON DAKİKA açıklaması: Faizler düşecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde flaş açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan 96 tesisin açılışında, "İzmir depreminin ardından toplam 353 dükkan yaparak teslim etme sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz" dedi. Faiz için net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Mandacılar var güçleri ile üzerimize geliyorlar." ifadelerine yer verdi. CHP'ye yüklenen Başkan Erdoğan, "Milletimizin 2023'te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından yana kullanacağına yürekten inanıyorum." mesajını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 96 tesisin açılışında, "İzmir depreminin ardından toplam 353 dükkan yaparak teslim etme sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Şimdiden gece gündüz demeden 2023'e hazırlanıp ben sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Bizde laf ola beri gele yok. Sözümüzü verdik mi verdik. Konutları sahiplerine teslim edeceğiz dedik mi dedik. Toplam yatırım tutarı 2 milyar 250 milyon lirayı bulan bu konut ve dükkanların İzmirimize hayırlı olmasını diliyorum. Afetlerin önüne geçemeyiz ama devlet olarak vatandaşımızın mağduriyetini ortadan kaldırma imkanına sahibiz.

"YALANDAN BAŞKA SERMAYESİ YOK"

Bay Kemal'in vurulacak yeri kalmadı. Bitti bitti. Yalandan başka sermayesi yok. Dürüstlük hak getire yok. Rabbimden ülkemizi her türlü afetten ve musibetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. Ödemiş, Menderes, Torbalı, Ayrancı gençlik merkezlerimizi Tire ve Ege öğrenci yurtlarımızı hizmete açıyoruz. Yeni çok sayıda restorasyon projesinin resmi açılışlarını da burada gerçekleştiriyoruz. Tüm bu hizmetlerin İzmirimize, Menemenimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"CHP İKTİDARDA OLDUĞU DÖNEMDE GECELİK YÜZDE 7 BİN 500'LERİ BULAN FAZİLERİ GÖRDÜK"

İzmir, vatan topraklarına uzanan elleri kırma ve istikbalimize sahip çıkmanın sembolü olmuştur. 1960'tan bu yana ülkemize musallat olan her darbe ekonomimizin bağımsızlığını da örseledi. Dikkat ederseniz bu günlerde CHP ekibi "ülke yandı, bitti" diye ortalığı birbirine katıyor. CHP iktidarda olduğu dönemde gecelik yüzde 7 bin 500'leri bulan faizleri gördük. Hatırlayın bu ülke onların döneminde işsizliğin baş yaptığı Başbakanlığın önüne yazar kasa fırlatıldığı günleri yaşadı mı? Bu ülke onların bankaların içlerinin boşaltılarak milletin cebinde yüz milyarca lira çalındığı ihanetler gördü. Biz işte onlardan böyle bir Türkiye devraldık. Hem 1920'de Meclis açıldığında hem 1923'te ortaya konan ruhu yeniden dirilttik.

"CHP EKİBİ ÜLKE YANDI BİTTİ DİYE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATIYOR"

Kardeşlerim bugün burada şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 668 milyon lirayı bulan 100 eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen bakanlıklarımızı kurumlarımızı mimarından işçisine herkesi tebrik ediyorum. CHP ekibi ülke yandı bitti diye ortalığı birbirine katıyor. Bu ülke onların yönetimde sorumluluk üstlendiği dönemde gecelik yüzde 7500'leri bulan faizleri gördü mü? Bu ülke onların döneminde başbakanlığın önüne yazar kasa fırlatıldığı zamanları yaşadı mı? Bunları 18 yaş altı grup bilmez. Bu ülke onların döneminde bankaların içleri boşaltılarak milletin cebinden 100 milyarca doların çalındığı ihanetler gördü. Biz onlardan böyle bir ülke devraldık.

Geçmişte yıllarca çok ciddi çileler çekti milletimiz. Büyük atılımızın rahatsız ettiği malum çevreler rahat durmadı. Partimiz kapatmaya çalışmaktan sokakları karıştırmaya ekonomik sabotajlara kadar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu süreçte çalıştık çabaladık bir şeyi hiç aklımızdan çıkarmadık.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 127 MİLYAR DOLAR"

İktidara gelir gelmez IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF'yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP'nin parti sözcü IMF ile el ele kol kola geziyor. Çünkü onlar IMF'nin dilinden anlar. Biz 23.5 milyar Dolar borcu Mayıs 2013'te ödedik ve gönderdik. Merkez Bankası'nın Döviz rezervi 27.5 milyar dolardı şimdi 127 milyar dolar. Nereden nereye…

Attığımız her adımın ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmetin gerisinde Türkiye'yi kendi imkan ve gayretleriyle yoluna devam edebilecek bir ülke olma gayreti vardı. Dünya 5'ten büyüktür diyoruz ya işte ekonomide de aynısını söylüyoruz. IMF ve Dünya Bankası üzerinden küresel ekonomiyi haraca bağlayanlara dünya ekonomisi 5'ten büyüktür diyerek karşı çıkıyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN: FAİZLER DÜŞECEK

Ülkemizdeki mandacı siyasetçiler ise bu kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Var güçleriyle üzerimize geliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı politikamızdan geri döndüremeyecekler. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bu faizler düşecek. Ülkemizin ihracatını 36 milyar dolardan aldık 216 milyar dolara çıkardık. Ülkemizi 2008 ve 2019 krizi yılları dışında hep büyüttük.

"SAVUNMA SANAYİSİNDE YÜZDE 20'LERDEYDİK ŞİMDİ YÜZDE 80'E ÇIKTIK"

Şimdi gelirken traktörleri gördüm çiftçilerimizi gördüm Allah'ıma hamdettim. Türkiye dimdik ayakta ve istikrarla yoluna devam ediyor. Her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardık. Savunma sanayisinde yüzde 20'lerdeydik şimdi yüzde 80'e çıktık. Gelişmiş büyümüş zenginleşmiş ülkeler ne yapıyorsa onu kendi şartlarımıza uyarlayarak yeni bir yol haritası çizmektir. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Bu mandacıların kendilerine sunulan hazır reçeteler dışında milletin hayrına bir eser üretme gayretleri de olduğu görüşmemiştir.

"EKONOMİ PROGRAMIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, küresel siyaset ve para baronlarının şantajıymış… Bunların hiçbiri insanımızın aşından geleceğinden daha önemli değildir. Bu mandacılar var güçleriyle üzerimize geliyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar ekonomi programımızdan vazgeçmeyeceğiz. Döviz Kuru üzerinden karanlık senaryolar üretmeye çalışıyorlar, bu mandacıların ülke ve milletin hayrına bir eser üretme gayretleri olduğu da görülmemiştir.

"BİZ BUNU TERÖRLE, DARBECİLERLE MÜCADELEMİZDE GÖRDÜK"

Türkiye 1970'lerin 90'ların Türkiye'si değil. Mandacı iktisatçılar ve siyasetiler de kabak gibi ortada kalır. Biz bunu terörle, darbecilerle mücadelemizde gördük. Onların yanında kimler vardı kimler. Bugün faiz, kur, enflasyon üzerinden ahkâm kesenlerin yarın havaya bakarak, ıslık çalarak başka mecralara yelken açacaklarından hiç kuşkunuz olmasın.

"TÜRKİYE BÜYÜYECEK, GELİŞECEK, ZENGİNLEŞECEK. BUNUN İÇİN 2023 ÇOK ÖNEMLİ"

Değerli kardeşlerim buradan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Menemenden ekran başından bizi izleyen milletime sesleniyorum. Bunlara verilen görev emperyalistlerin 1923'te bozulan oyununu 2023'te tekrar devreye almaktır. Yine başaramayacaklar. Bu ekonomi politikasını akşamdan sabah düşünüp hata geçirmedik. 19 yıldır hazırlık yapıyoruz. Biraz önce 19 yılda bu gaye ile nasıl bir altyapı kurduğumuzu sadece başlıkları ile anlattım. Şimdi şirketlerimiz hiç endişe etmeyin daha çok kazanacak. Çalışanlarımız daha iyi ücret alacak. Esnafımız daha iyi kazanacak. Ülkemizdeki bireylerin bundan sonraki süreçte eli bolluk içerisinde olacak. Hiç endişeniz olmasın. Halkıma inanıyorum, güveniyorum. Türkiye büyüyecek, gelişecek, zenginleşecek. İşte bunun için 2023 çok önemli. Bay Kemal mandacı siyasetçi. Bay Kemal terör örgütünün yandaşları ile yürüyor. Benim genç kardeşlerim bunlara prim vermez. Çünkü bir milliyiz, yerliyiz. Çünkü biz Türkiye'yiz.