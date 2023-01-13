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Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi açılış töreninde önemli açıklamalar

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Giriş: 13.01.2023 17:20
250 yılı aşkın tarihiyle İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası'ndaki kütüphanesinin açılışında konuşan Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi'ni "Her türlü takdirin üzerinde bir eser" olarak tanımlarken haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmet vereceğini belirtti. Başkan Erdoğan ayrıca 2 milyona yakın eserin bulunduğu kütüphaneye dünyanın her yerinden yeni eserler kazandırılacağını da ifade etti. İşte detaylar...
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