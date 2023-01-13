13 Ocak 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi açılış töreninde önemli açıklamalar
250 yılı aşkın tarihiyle İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası'ndaki kütüphanesinin açılışında konuşan Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi'ni "Her türlü takdirin üzerinde bir eser" olarak tanımlarken haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmet vereceğini belirtti. Başkan Erdoğan ayrıca 2 milyona yakın eserin bulunduğu kütüphaneye dünyanın her yerinden yeni eserler kazandırılacağını da ifade etti. İşte detaylar...