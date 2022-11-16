16 Kasım 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan Polonya’ya düşen füzelerle ilgili flaş açıklama
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Polonya'ya düşen füzelerle ilgili sorulan soruya Başkan Erdoğan, "Rusya’nın yaptığı açıklamaya saygı duyuyorum. Rusya’nın ilgimiz yok açıklaması bizim için önemli." dedi.