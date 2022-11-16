Başkan Erdoğan’dan Polonya’ya düşen füzelerle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Polonya'ya düşen füzelerle ilgili sorulan soruya Başkan Erdoğan, "Rusya’nın yaptığı açıklamaya saygı duyuyorum. Rusya’nın ilgimiz yok açıklaması bizim için önemli." dedi.

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