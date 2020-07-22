22 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2020 17:19
Güncelleme:22.07.2020 17:24
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sosyal medya hesabından Pınar Gültekin hakkında açıklamalarda bulundu. Davanın bizzat takipçisi olacağını belirten Başkan Erdoğan, "Bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum.

Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz.

"EN AĞIR CEZAYI ALACAĞINDAN ŞÜPHEM YOKTUR"

Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız.

Pınar Gültekin'e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyorum."

Başkan Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya Camii açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya Camii açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Ekrem İmamoğlu yine sözünde duramadı!
Ekrem İmamoğlu yine sözünde duramadı!
Bahçeli'den Tuma Çelik açıklaması
Bahçeli'den Tuma Çelik açıklaması
Türkiye ve Rusya'dan Libya kararı
Türkiye ve Rusya'dan Libya kararı
Merak edilen görüntüler! Türkiye ve Rusya...
Merak edilen görüntüler! Türkiye ve Rusya...
HDP'ye sert tepki: Siz bunun sessiz ortaklarısınız
HDP'ye sert tepki: Siz bunun sessiz ortaklarısınız
FETÖ'cü Öz’ün ByLock yazışmaları ortaya çıktı
FETÖ'cü Öz’ün ByLock yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'den Akdeniz'de kritik hamle!
Türkiye'den Akdeniz'de kritik hamle!
İçişleri'nden flaş Gülistan Doku açıklaması
İçişleri'nden flaş Gülistan Doku açıklaması
TTK Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti
TTK Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti
Daha Fazla Video Göster