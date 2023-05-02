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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Karapınar Güneş Enerjisi Santrali tam kapasite üretime başladı

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Giriş: 02.05.2023 20:26
14 Mayıs öncesi sahada son sürat çalışmalarına devam eden Başkan Erdoğan, Konya'da vatandaşlarla buluşuyor. Avrupa'nın en büyük güneş santrali olacak olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) yanı sıra Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi de açılıyor. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında 7'li koalisyon ve ortak adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterirken, "Bay Kemal ve yanındakiler emri Kandil'den alıyor." dedi. Erdoğan ayrıca Gabar'da bulunan petrol rezervi ile ilgili büyük bir müjde açıklarken, "Günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk." dedi.
Başkan Erdoğan’dan Konya’da flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Konya'da flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan petrol müjdesi! Günlük 100 bin varil üretim kapasitesi
Başkan Erdoğan'dan petrol müjdesi! Günlük 100 bin varil üretim kapasitesi
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