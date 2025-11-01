01 Kasım 2025, Cumartesi

Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Hedef önce Terörsüz Türkiye sonra terörsüz bölge

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 16:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletin ödediği bedellerin boşa gitmeyeceğini vurgulayarak, "Sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız. Bunda sonuna kadar kararlıyız," dedi. Başkan Erdoğan, nihai hedefin önce Türkiye'yi, ardından da bölgeyi terörden arındırmak olduğunu belirtti.
