Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Gazze’deki vahşete ilk günden itibaren en güçlü tepki veren ülke Türkiye’dir

Başkan Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda “TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı”nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan,'Gazze'de son asrın en vahşi soykırımı yaşanmaktadır. Gazze'de sadece çocuklar, sadece bebekler değil, insanlık adına ne varsa masumların kanından beslenen bir avuç caninin elinde yok edilmektedir. Gazze'deki vahşete ilk günden itibaren en güçlü tepki veren ülke Türkiye'dir.' dedi.

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