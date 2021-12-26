Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Ödülleri'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Necip Fazıl Ödülleri ile bu zorbaların konforu bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır. Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kültür-sanat hayatında büyük önemi bulunan Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Üstad'ın aziz hatırasına hürmeten 2014 yılında başlattığımız Necip Fazıl Ödülleri'nde 8. seneyi geride bırakıyoruz.

GECENİN TEMASI 'İNANÇ ZAFERİN MÜJDECİSİDİR'

Necip Fazıl Ödülleri her yıl hazırlanan tematik filmleriyle de ses getiriyor. 2017 yılında 'Gençlik Ruh İşidir', 2018 yılında 'Çilesiz Dava Olmaz', 2019 yılında ise 'Gündüz Geceye Muhtaç' temasıyla kısa filmler hazırlanmış, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı. Bu yıl ise 'İnanç Zaferin Müjdecisidir' temasıyla hazırlanan film davetlilerin beğenisine sunulacak. Reklam filminde 'İnanç Zaferin Müjdecisidir' temasına şöyle vurgu yapıldı.

'Her insan bir hikâyenin kahramanı olarak gelir bu dünyaya. Fakat pek azı kahraman olarak ulaşır yolun sonuna. Yalnız gayretle desteklenmiş bir inançla yürüyenler yolu göğüsleyebilir, inanmak zaferin müjdecisidir.'

Ülkemizin ilim, sanat, ve kültür hayatına yön veren siz kıymetli dostlarımla 2 yıllık bir hasretin ardından tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Geçen sene salgın şartları sebebiyle Necip Fazıl Ödüllerini kazananları açıklamış fakat ödüllerini verememiştik. 8 yıllık süre zarfında ülkemizin kültür, sanat ilim hayatına önemli katkılar yapan pek çok saygın isme ödül verdik. Alim, sanatçı, şair ve münevverlerin hayattayken kıymetlerinin bilinmesini ödül verilenlere baktığımızda daha iyi anlıyoruz. 2014, ve 2017 yılında ödül takdim ettiğimiz 2 gönül insanını maalesef uğurladık. Nuri Pakdil ve Prof. Dr. Teoman Duralı, arkalarında bıraktıkları eserler dolayısıyla onların alem defterlerinin kapanmadığına inanıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin.

"ÜSTAT KORKMADI, KORKUTULAMADI"

Bu ülkenin ufkunu genişleten üstat Necip Fazıl'ı da rahmetle anıyoruz. Üstadın izini süren güçlü bir düşünce ve edebiyat damarının bugünde ülkemizde ruhları temizlediğini görüyoruz. Üstat korkmadı, korkutulamadı. Çünkü o dava insanıydı. Verdiği cevap çok asildi. 'Siz burada hancı ben de bu dava da yolcu oldukça bu hana daha çok uğrarım' diyordu. Üstat bu en basit bir yerde geri vitese takanlardan değildi. Dimdik ayakta yoluna devam edenlerdendi. Bu ödüller aynı zamanda üstadın davasına, mücadelesine samimiyetle bağlı kaldığımızın bir göstergesidir. Bu ödüller ayrıca milletimizin ruh kökünü diri ve ayakta tutmamızın timsalidir.

"SÖMÜRÜ VE ZULÜM ÜZERİNE İNŞA EDİLEN DÜZENİN DEĞİŞMESİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Türkiye'nin ilim, kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan herkes bu ülkeye büyük bir hizmette bulunmaktadır. Her yıl titiz bir çalışmayla kültür ve edebiyat dünyamızın mümtaz isimlerini tescil eden ödül jürimize teşekkür ediyorum. Değişim ile yozlaşma arasında keskin bir fark vardır. Modernleşme ile beraber insanın çevresine bakış açısı değişti. Altta kalanın canının çıktığı bir sistem yarattılar, Afrika bu konuda hor görüldü, sömürgeleştirildi. Sömürü ve zulüm üzerine inşa edilen düzenin değişmesi için Türkiye olarak mücadele ediyoruz. İnsanı değersizleştiren her türlü yaklaşımı reddediyoruz.

"BU ÖDÜLLER FİKİR VE SANAT DÜNYAMIZIN ZORBALARINA KARŞI AÇILMIŞ BİR BAYRAKTIR"

Bu süreç içerisinde üstadın değerli evlatlarından Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu ödüller fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır. İlim ve fikir yoksunu bu yoksunları ilk günden itibaren ödülleri dillerine dolamalarının sebebi budur. Yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır. Sadece AKM'nin inşa sürecinde sergilenen rezillikler bu zihniyetin gerçek yüzünün görülmesini sağlamıştır.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖDÜL ALAN İSİMLERİ AÇIKLADI

Türkiye'nin ilim, kültür sanat hayatına katkı sağlayan herkes bu ülkeye önemli hizmetler katmaktadır. Biz de bu hizmetlerin bilinmesi için katkı sağlıyoruz. Ödül jürisindeki değerli hocalarımız 7 kıymetli ismi listeye aldılar. İlk kısmında şiir ödülü; Mustafa Aydoğan. Hikaye ve roman kısmında Asla pes etme, Hatırla, Kar makamı gibi eserleri edebiyat dünyamıza kazandıran Mukkader Gemici'yi görüyoruz.

Değişim hayatın gerçeğidir, ancak değişimle yozlaşma arasında keskin bir fark vardır. İnsanlık son 2 asırda dejenerasyon yaşadı. İnsanı insanın kurdu olarak gören hastalıklı yaklaşan, "Altta kalanın canı çıktığı" bir sistem inşa etti. Beyaz adam, vahşi toplumlara sözde medeniyet götürme iddiasıyla insanlık tarihinin en büyük soykırımlarına imza attı. Pek çok yerde tarihin en vahşi cinayetleri gerçekleşti. Son 2 asırda yaşadığımız bir çok sorunun gerisinde insanı fıtratından koparıp metalaştıran bu anlayış oldu. İlim, hikmet, ahlak ve adalet temelleri üzerine kurulan İslam medeniyeti, dünyayı güzelleştirmeyi ve daha iyi yaşana bilmeyi tahin ediyor. İslam düşüncesindeki kıymetli eserleriyle Tahsin Görgün hocamızı tebrik ediyor, Fikir-Araştırma ödülünü kendilerine takdim ediyoruz.

Necip Fazıl, dili kesilmiş, eğitim imkanı elinden alınmış Anadolu insanının neyi varsa oraya koşturmuştur. Tiyatro ihtiyacı mı oluşmuş? Üstat hemen piyes yazmıştır. Dergi çıkarmak gerekiyorsa elini taşın altına koymuş, konferans vermek gerekiyorsa İstanbul'dan başlamış Anadolu'nun yollarına divan olmuştur. Bana da ara ara nasip olmuştur.

Gerçek bir aksiyon adamında olması gereken samimiyet, cesaretiyle davası için çalıştı, bedel ödedi. Millete özellikle de gençlere umut aşıladı. "Ayasofya açılacak, Ayasofya mutlaka açılacak" derken meydandan gençliğe böyle hitap ediyordu. Bu imanın gür sadasıydı. Ve bu da bize nasip oldu, Ayasofya açıldı.

Rahmetli Sezai Ağabey'in, "Kaderin üstünde bir kader vardır". Hem gördük hem yaşadık. Ve Ayasofya açıldı. O benim de içinde bulunduğum kuşağın mürşidiydi. Üstat varlığıyla koca bir neslin kaybolup gitmesine engel oldu. Gençlerin okumasından, araştırmasından daima mesrur ve mutlu olmuştur. Biz de her sene üstadın hayalini, en azından edebiyat alanında gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu yılki uluslararası Necip Fazıl ödülünü Haşim Cabrera'ya takdim ediyoruz.







NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ'Nİ KİMLER ALDI?

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2021 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2021

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Mustafa Aydoğan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Mukadder Gemici

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Tahsin Görgün

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Safiye Gölbaşı

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Kadir Daniş

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Hashim Cabrera

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Prof. Dr. Süleyman Uludağ