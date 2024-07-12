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Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi’nde terör ayarı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 12:06
Başkan Erdoğan, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, terörle mücadelede iş birliği çağrısında bulunarak, "Teröre karşı mücadelede müttefikler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini görüyoruz. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz. Savunma harcamalarında 'yüzde 2 hedef' eşiğini aştık. NATO'nun tespit ettiği 2 temel tehditten biri olan terörle mücadelede müteffiklerimizden destek bekliyoruz. Bazı müttefiklerimizin, bilhassa terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yle kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir." dedi. Öte yandan İsrail'e karşı net tavır gösteren Başkan Erdoğan, " İsrail ile NATO nezdinde yapılacak işbirlikleri, Türkiye tarafından onaylanmayacaktır." ifadelerini kullandı.
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