26 Haziran 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan NATO diplomasisi! Salı günü İspanya'ya gidecek
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ne dosyasında 6 başlık ile gidecek. 30 üye devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirvede Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, Yunanistan ile yaşanan adalar sorunu, Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan operasyon ve küresel ekonomi konularında görüşmeler yapacak.