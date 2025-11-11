Başkan Erdoğan’dan muhalefete tepki: Metropollerimiz yeni bir fetret devri yaşıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi'nin açılışında konuştu. Muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Metropollerimiz yeni bir fetret devri yaşıyor. Yolsuzluk iddialarının ardı arkası kesilmiyor" dedi.

