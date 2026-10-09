Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki: FETÖ taktiği kullanıyorlar oyuna gelmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni’nde yaptığı açıklamada muhalefete tepki gösterdi. “Gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Varsa yoksa yalan, dolan ve spekülasyon. Sadece dezenformasyon peşindeler, FETÖ taktiği kullanıyorlar. Oyuna gelmeyiz” diyen Erdoğan, “Önce baklava kutularının hesabını vereceksiniz” ifadelerini kullandı. Fon mesajı da veren Erdoğan, “Milletim müsterih olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim, sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin” dedi.