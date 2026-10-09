Bahçeli’nin kritik eşiklerdeki “adaylık” çıkışı: 2028 için hangi siyasi çerçeve çiziliyor?

Siyasi tarihin en kritik virajlarında atılan adımlar, günü kurtarmanın ötesinde bir devlet aklını ve geleceğin stratejik rotasını çizer. 2018’den 2020’ye ve oradan 2026’ya uzanan süreçte MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusunda erkenden ve tavizsiz bir duruş sergileyerek siyasetin istikrarını teminat altına aldı. Küresel krizlerin, bölgesel savaşların ve çok kutuplu yeni dünya düzeninin eşiğinde; Türkiye’nin kazanımlarını koruma mücadelesi "Lider Ülke Türkiye" vizyonuyla pekişiyor.