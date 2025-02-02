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Başkan Erdoğan’dan muhalefete tepki

Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.02.2025 15:15
Güncelleme:02.02.2025 15:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan muhalefeti eleştirirken "Bu kafayla 222 beklerler. Armuz piş ağzıma düş mantığıyla iktidar bekliyorlar " dedi. "Özgür Özel kırmızı kartla ortada dolanıyor. Muhalefet gerçeklerden kopmuş durumda." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan CHP'nin yolsuzluklarının ayyuka çıktığını belirtti. Öte yandan LGBT terörüne tepki gösteren Erdoğan, "Aile kurumu hedef alınmıştır" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan muhalefete tepki
Başkan Erdoğan’dan muhalefete tepki
Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki
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