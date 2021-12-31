31 Aralık 2021, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması! Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, görev uçuşuna katılan Milli Savunma Bakanı Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz’de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline hitap etti, yeni yıllarını kutladı.