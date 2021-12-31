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Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması! Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

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Giriş: 31.12.2021 18:16
Güncelleme:31.12.2021 18:16
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, görev uçuşuna katılan Milli Savunma Bakanı Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz’de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline hitap etti, yeni yıllarını kutladı.
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