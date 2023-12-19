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Başkan Erdoğan'dan Macaristan dönüşü önemli açıklamalar: Türkiye'nin AB süreci, İsveç'in NATO üyeliği, katil Netanyahu'nun geleceği...

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2023 14:30
Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili konuştu. Erdoğan, "Macaristan’ın dönem başkanlığında bu konu masaya çok daha farklı bir şekilde yatırılıp ona göre yeni bir adım atma durumu gündeme gelebilir." dedi. İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme bir kez daha ses yükseltirken; "Netanyahu gidicidir" ifadesini yineledi. Gazze'deki zulme bazı İslam ülkelerinin sessiz kalmasına da değinen Başkan Erdoğan, "Başkalarının sessizliğinin hesabını biz vermeyeceğiz." dedi. Macaristan ile ilişkileri de değerlendiren Erdoğan, Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı ve AB arasında köprü olduğunu söyledi.
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