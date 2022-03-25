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Başkan Erdoğan'dan "kokpit içinden" Tokat Havalimanı paylaşımı

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Giriş: 25.03.2022 21:01
Tokat'a her alanda nefes olacak ve ekonomik canlanma getirecek olan Tokat Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Başkan Erdoğan ayrıca, Cumhuriyet Meydanı'nda yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını da yaptı. Başkan Erdoğan'ın Tokat Havalimanı'na inerken kokpitten projeyi izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...

Sosyal medya hesaplarından bu video paylaşımında bulunan Başkan Erdoğan, "Bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı'nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." notunu düştü.

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