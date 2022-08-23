23 Ağustos 2022, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Kırım mesajı: Kırım Ukrayna'nın ayrılmaz parçasıdır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Platformu'nun kuruluşunun birinci yıl dönümünde düzenlenen çevrimiçi liderler zirvesine video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, Türkiye'nin, Kırım'ın ilhakını ilk günden beri hukuk dışı olarak kabul ettiğini bir kez daha hatırlattı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasının önemine değindi.