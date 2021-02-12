Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yalana gerek yok dürüst ol

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi fakülte ek bina açılışı töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Milli Uzay Programı'nı eleştirenlere sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Uzay programımızdan rahatsız olanlar var. Dünyada kendi ülkesinin felaketinden haz duyacak başka bir kesim daha var mıdır bilmiyorum. Yarın öbür gün uzaya kendi insanımızı gönderdiğimizde 'Dünyaya mı sığmadınız?' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim. Bunların en büyük marifetleri, yatırım yapmama, temel atmama, borç bulma törenleri olmuştur." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştirilerde bulunan Başkan Erdoğan, "Yalana gerek yok, dürüst ol. Yarışa girmek güç ister, istikrar ister." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

6 aylık aranın ardından ata yurdum Rize'de olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kısa süre önce TV'de birileri üniversitelerin sayısıyla dalga geçerken 'Profesörü olmayan üniversite var, bunlarla mı övünüyorlar' diyordu. Recep Tayyip Erdoğan üniversitesinde yüzün üzerinde profesör var.

Dün gece geldim. Hafta sonunu zor çektim. Ne zaman Perşembe olacak da Rize'ye gideceğiz diye... Yarın denizin üzerine inşa edilen Rize - Artvin Havalimanı'nda inceleme yapacağız. Biz yolları ırak değil, yolları kısalttık. Yol medeniyettir dedik, bu adımları attık. Hava şartları uygun olursa Ayder Yaylası'ndaki çalışmaları da yerinde görmek istiyoruz. Ovit Tüneli'ni de açtık, son durumu yerinde görelim istiyoruz.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNEMLİ BİR KONUMA GELDİ"

Sonradan ismimizin verildiği üniversiteye her türlü desteği sağladık, sağlıyoruz. 25 fakülte ve yüksekokulu ile Rize'deki üniversitemiz iftihar ettiğimiz bir düzeye geldi. Tabii biz bu seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Üniversitemizin önce ülkemizde ilk 10'ai, ardından dünyada ilk 500'e girmesini bekliyoruz. Ben siz değerli hocalarıma güveniyorum. Recep Tayyip Erdoğan ismini taşıyan üniversiteye yakışan da budur.

MİLLİ UZAY PROGRAMI

Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır.

Uzay programımızdan rahatsız olanlar var. Dünyada kendi ülkesinin felaketinden haz duyacak başka bir kesim daha var mıdır bilmiyorum. Yarın öbür gün uzaya kendi insanımızı gönderdiğimizde 'Dünyaya mı sığmadınız?' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim. Bunların en büyük marifetleri, yatırım yapmama, temel atmama, borç bulma törenleri olmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığının onayı olmadan hiçbir belediye yurt dışından borçlanamaz. Cumhurbaşkanı'nın onayı olmadan tahvil çıkaramaz, yurt dışından borçlanamaz. Geçenlerde ana muhalefetin başındaki zat 'Biz şu kadar ucuz faizle yurt dışından borçlanma yaptık' diyor. E yalan. Daha sonra bakanlığımız belgeleriyle bunun nasıl yalan olduğunu açıkladı. Yalana gerek yok, dürüst ol. Yarışa girmek güç ister, istikrar ister. Bunlarda bu yok.

Dünyanın ilk 10 ülkesi arasına gireceğiz. Uzaya da gideceğiz, bölgesel ve küresel lider de olacağız. Biz buna inanıyoruz.

Ülkemizde tarihimizin en büyük altyapı hamlesini gerçekleştirdik. Reformlarla her alanda yepyeni bir Türkiye inşa ettik.