Çatalca'daki selde 14 kişi kurtarıldı! Mahsur kalan vatandaş yaşadıklarını anlattı

İstanbul Çatalca Karamandere'de etkili olan sağanak yağış, dere taşkınına neden oldu. Sel sularının aniden yükselmesiyle araçta ve bölgede mahsur kalan 14 kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlardan Hasan Hasgül, "Su aniden yükseldi, dışarı çıkmamıza fırsat vermedi. Hemen kapandı yollar" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.