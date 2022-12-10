10 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ithal danışman tepkisi: Onları da alıp Togg'un üretim merkezini ziyarete git

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ithal danışman tepkisi: Onları da alıp Togg'un üretim merkezini ziyarete git

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.12.2022 19:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen “Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023’e” Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ithal danışmanlar konusunda yüklenirken "Kılıçdaroğlu ülke ülke dolaşmak yerine yanına da ithal danışmanlarını alarak Togg'un üretim merkezini ziyaret etsin." ifadelerini kullandı. Kızılelma'nın bir ay içinde havalanacağını da söyleyen Başkan Erdoğan, muhalefetin IMF planına ilişkin "Bu millet ipini IMF'nin eline verenlere bu ülkede siyasette yer vermez." dedi. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
5 PKK-YPG’li terörist öldürüldü
5 PKK-YPG'li terörist öldürüldü
Türkiye-Mısır ilişkileri neden önemli?
Türkiye-Mısır ilişkileri neden önemli?
Timur Soykan: Devleti tebrik etmek gerek
Timur Soykan: Devleti tebrik etmek gerek
CHP’de Jeremy Rifkin çelişkisi
CHP'de Jeremy Rifkin çelişkisi
Son yılların en kurak ekim ayı!
Son yılların en kurak ekim ayı!
Adaylık açıklaması: Konu kapanmıştır
Adaylık açıklaması: Konu kapanmıştır
Bir işçi göçük altında kaldı
Bir işçi göçük altında kaldı
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Kılıçdaroğlu’na ithal danışman tepkisi
Kılıçdaroğlu'na ithal danışman tepkisi
HDP’li Beştaş’a sert sözler!
HDP'li Beştaş'a sert sözler!
Tarihe köprü kuran mimarı yapılar
Tarihe köprü kuran mimarı yapılar
Daha Fazla Video Göster