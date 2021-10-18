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Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrat tehdidiyle ilgili suç duyurusu

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Giriş: 18.10.2021 18:39
Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de yaptığı bir konuşmada "Siyasi cinayetler işlenebilir, kaygım var" demişti. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da “Bizim de aldığımız suikast duyumları var” ifadelerini kullanırken, bazı milletvekilleri ve siyasetçiler de benzer açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'siyasi cinayet' iddialarına ilişkin söylemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını istedi. Başkan Erdoğan, konuşmada şahsına hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrat tehdidiyle ilgili suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrat tehdidiyle ilgili suç duyurusu
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