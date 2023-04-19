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Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu: Naylon adayı umut diye yutturmaya çalışıyorlar

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Giriş: 19.04.2023 22:21
Güncelleme:19.04.2023 22:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli’de vatandaşlarla ve gençlerle buluştuğu iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Fitne tüccarlarına asla prim vermeyeceğiz. Siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürmek isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz." dedi. 7'li koalisyonu ağır topa tutan Başkan Erdoğan, "Tekmeledikleri masayı, aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni bayramdan sonra açılacağını duyurdu.
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