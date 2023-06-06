06 Haziran 2023, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası vatandaşlara müjde: Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı
Başkan Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesinin ardından başlayan Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün yaptı. Saat 15.10 sularında başlayan kritik öneme sahip toplantıda ekonomiden terörle mücadeleye, eğitimden dış politikaya çok sayıda konu ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı ardından açıklamalarda vatandaşlara Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkarıldığının müjdesini verdi. Diğer yandan Başkan Erdoğan emeklilerin maaş ve ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplarda olacağını da duyurdu. Başkan Erdoğan asgari ücret komisyonunun çalışmalara başladığı da paylaştı. İşte detaylar...