Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ortaya çıkan fiyatların can yaktığının farkında olduklarını ifade ederken, fiyatları sebepsiz yükseltenlere karşı acımasız olacaklarını ifade etti. Yaşlı ve engellilerin maaşlarının bayram öncesi ödeneceğini söyleyen Erdoğan, ekonomiye yönelik "Enflasyonu yeneceğiz, hayat pahalılığının üstesinden geleceğiz." dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'deki sözde soykırım iddialarına yönelik "Biden önce Ermenilerin tarihini öğrenmeli" derken konuya ilişkin TBMM'ye teklif sunan HDP'ye ilişkin "Meclis'e yakışmıyorlar" ifadelerini kullandı.