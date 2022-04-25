25 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları

Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2022 19:45
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ortaya çıkan fiyatların can yaktığının farkında olduklarını ifade ederken, fiyatları sebepsiz yükseltenlere karşı acımasız olacaklarını ifade etti. Yaşlı ve engellilerin maaşlarının bayram öncesi ödeneceğini söyleyen Erdoğan, ekonomiye yönelik "Enflasyonu yeneceğiz, hayat pahalılığının üstesinden geleceğiz." dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'deki sözde soykırım iddialarına yönelik "Biden önce Ermenilerin tarihini öğrenmeli" derken konuya ilişkin TBMM'ye teklif sunan HDP'ye ilişkin "Meclis'e yakışmıyorlar" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları
Ankara’da kritik görüşme!
Ankara'da kritik görüşme!
Uçak nasıl düştü?
Uçak nasıl düştü?
İşte düşen uçağın sağlam görüntüsü!
İşte düşen uçağın sağlam görüntüsü!
Belediye Başkanı A Haber’de
Belediye Başkanı A Haber'de
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Bursa Valisi son durumu anlattı
Bursa Valisi son durumu anlattı
Mahallenin muhtarı A Haber’e konuştu
Mahallenin muhtarı A Haber’e konuştu
Bursa’da uçak neden düştü?
Bursa’da uçak neden düştü?
TIR’lar sınırları gemilerle aşacak!
TIR’lar sınırları gemilerle aşacak!
3 ilde MLKP’ye operasyon
3 ilde MLKP’ye operasyon
Zeytin çekirdeğinden kahve!
Zeytin çekirdeğinden kahve!
Daha Fazla Video Göster