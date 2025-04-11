11 Nisan 2025, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan İsrail'e mesaj: Sabrımızı kimse yanlış anlamasın
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterip "İsrail apaçık soykırım uyguluyor." dedi. Başkan Erdoğan, uluslararası toplumun vicdanlı politika üretemediğini de dile getirdi. Erdoğan, AB sürecine ilişkin ise "Türkiye'nin AB'deki sandalyesine bir an önce kavuşmalıdır." dedi.