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Başkan Erdoğan'dan ilk TİHA'nın TSK'ya teslim töreninde önemli açıklamalar

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Giriş: 29.08.2021 18:45
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da ilk TİHA'nın TSK'ya teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin Akıncı TİHA ile birlikte İHA liginde ilk üç sıraya girdiğini belirtirken, milli SİHA'lar için çok sırada ülkenin sırada beklediğini söyledi. Bölgede aksiyon almak isteyen ülkelerin önce Türkiye'ye bakacağını ve rızasını gözeteceğini belirtti.
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