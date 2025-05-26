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Başkan Erdoğan’dan İlhan Şeşen için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan’dan İlhan Şeşen için başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 15:42
Başkan Erdoğan yaptığı taziye paylaşımında "İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan’dan İlhan Şeşen için başsağlığı mesajı
Erdoğan’dan İlhan Şeşen için başsağlığı mesajı
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