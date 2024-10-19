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Başkan Erdoğan'dan Güney Kafkasya Zirvesi’nde tarihi çağrı: İsrail'e silah ambargosu uygulanmalı

Başkan Erdoğan'dan Güney Kafkasya Zirvesi’nde tarihi çağrı: İsrail'e silah ambargosu uygulanmalı

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 09:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kafkasya Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. Görüşmede Başkan Erdoğan, BM nezdinde İsrail’e uygulanacak silah ambargosunun İsrail'i durdurmak için etkili bir adım olacağını,Türkiye’nin bunu dillendirmeye devam edeceğini belirtti. Dışişleri Bakanlığından ise toplantıya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...
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