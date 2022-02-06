06 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun dileklerini ileten gençlere teşekkür: Canım yavrularım…

Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun dileklerini ileten gençlere teşekkür: Canım yavrularım…

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2022 22:11
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kendisine ''geçmiş olsun'' dileklerini ileten gençlerin videosunu paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Canım yavrularım… Gözlerinizden öpüyorum. Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar ve temenniler bize güç veriyor. Ailelerinize selamlarımı iletin. İyi ki varsınız…'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan geçmiş olsun dileklerini ileten gençlere teşekkür: Canım yavrularım…
Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun dileklerini ileten gençlere teşekkür: Canım yavrularım…
TÜGVA’dan Başkan Erdoğan için geçmiş olsun videosu
TÜGVA'dan Başkan Erdoğan için geçmiş olsun videosu
Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan, telefonla Kahramanmaraşlılara seslendi
Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan, telefonla Kahramanmaraşlılara seslendi
’’Değerli Dostum Geçmiş Olsun’’
''Değerli Dostum Geçmiş Olsun''
Hulusi Akar’ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Hulusi Akar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Putin’den Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı
Putin'den Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Kınamaya sarhoş geldi! Atatürk’e padişah dedi
Kınamaya sarhoş geldi! Atatürk'e padişah dedi
Bahçeli’den önemli açıklamalar
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl?
Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl?
Bedava elektrik mahkemelik oldu!
Bedava elektrik mahkemelik oldu!
CHP’nin ’prestij’ projesi hayal kırıklığına uğrattı
CHP'nin 'prestij' projesi hayal kırıklığına uğrattı
Eren Kış Operasyonu’nda teröre darbe
Eren Kış Operasyonu'nda teröre darbe
Daha Fazla Video Göster