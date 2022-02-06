06 Şubat 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun dileklerini ileten gençlere teşekkür: Canım yavrularım…
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kendisine ''geçmiş olsun'' dileklerini ileten gençlerin videosunu paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Canım yavrularım… Gözlerinizden öpüyorum. Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar ve temenniler bize güç veriyor. Ailelerinize selamlarımı iletin. İyi ki varsınız…'' ifadelerini kullandı.