Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! ABD Başkanı Biden'a mesajlar ne anlama geliyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ve F-16 konusu ele alındı. Görüşmenin perde arkasını A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.

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