14 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! ABD Başkanı Biden'a mesajlar ne anlama geliyor?

Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! ABD Başkanı Biden'a mesajlar ne anlama geliyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2023 22:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ve F-16 konusu ele alındı. Görüşmenin perde arkasını A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika: Dışişleri’nden İsrail’e tepki!
Son Dakika: Dışişleri’nden İsrail’e tepki!
Biden’a mesajlar ne anlama geliyor?
Biden'a mesajlar ne anlama geliyor?
Ünlülerin foncusu Ponzi Mine
Ünlülerin foncusu Ponzi Mine
Doktorlardan uyarı!
Doktorlardan uyarı!
Başkan Erdoğan’dan kritik Gazze diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan kritik Gazze diplomasisi
İYİ Parti’de ittifak depremi!
İYİ Parti’de ittifak depremi!
CHP’nin 5 ilde adayları belli oldu!
CHP'nin 5 ilde adayları belli oldu!
Meclis’te Atatürkçülük tartışması!
Meclis’te Atatürkçülük tartışması!
Polisin elini kırdı!
Polisin elini kırdı!
41. Bebek ve Çocuk Fuarı kapılarını açtı!
41. Bebek ve Çocuk Fuarı kapılarını açtı!
Ya Türk adaleti ya da sarı torba!
Ya Türk adaleti ya da sarı torba!
Köpeklerin saldırdığı çocuktan iyi haber!
Köpeklerin saldırdığı çocuktan iyi haber!
Daha Fazla Video Göster